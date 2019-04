Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das erste Quartal sei für den Autobauer schwach verlaufen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber angebracht, bei der Aktie mehr in die Zukunft zu blicken - mit erwarteten schrittweisen Verbesserungen im Jahresverlauf beim Gewinn und dem Free Cashflow./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007100000