Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. In den vergangenen sechs Monaten seien die Versorger die beste Branche in Europa gewesen - angeführt von Enel und Iberdrola, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hält den Bewertungsaufschlag von Iberdrola gegenüber Enel für zu hoch. Trotz einigen Gegenwinds im laufen Jahr würde er jetzt eher Enel kaufen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-29/11:48

ISIN: IT0003128367