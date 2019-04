Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 360 dänische Kronen angehoben. Der Insulinhersteller dürfte zu den größten Profiteuren der US-Gesundheitsreform zählen, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DK0060534915

AXC0131 2019-04-29/11:53