Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe über ein unzweifelhaft starkes Quartal berichtet, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre eigenen Erwartungen sowie die des Marktes seien klar übertroffen worden. Angesichts des Aktienkurses nahe dem Rekordhoch stelle sich nun die Frage, was als nächstes für Puma komme./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-29/11:57

ISIN: DE0006969603