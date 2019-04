Die Deutsche Bank hat das Kursziel für WPP von 1010 auf 1070 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Werbekonzerns sei weiterhin attraktiv und es zeichne sich ein Weg für weitere Gewinne ab, schrieb Analyst Chris Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf die inzwischen zuversichtlichen Aussagen des Managements, dass das Geschäft wieder anziehen dürfte. Auch die Anleger dürften von der bevorstehenden Wende bei WPP zunehmend überzeugt sein./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-04-29/11:59

ISIN: JE00B8KF9B49