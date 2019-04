Beim unabhängigen Asset Manager Furkert & Schneider liegen die Kernkompetenzen in der klassischen Vermögensverwaltung. Seit gut vier Jahren bietet das Haus auch zwei Investmentfonds an.Die Vermögensverwaltung Furkert & Schneider kann mittlerweile auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurückblicken. Mit Dependancen in Berlin und Dresden bildet das Zusammenspiel von Vermögensplanung, Vermögenstrukturierung und Vermögensverwaltung die Grundlage der erfolgreichen Arbeit. ImVordergrund stehen für die Geschäftsführer Uwe Furkert (Foto links) und Frank Schneider Produktklarheit und Transparenz: "Daher richten wir unser Augenmerk auf solide und werthaltige Direktinvestments für langfristige Vermögensaufbaustrategien." Historisch bewährte Methoden des Value Investings würden mit heutigen technischen Möglichkeiten in Research und Handel verknüpft. Neben den umfassenden Aufgaben im Portfoliomanagement steht für die unabhängige Vermögensverwaltung die langfristige persönliche Begleitung der Mandanten im Mittelpunkt. Zuhören, Nachfragen, Verstehen - so der Leitfaden des Unternehmens. Seit Januar 2015 bietet die Gesellschaft nun auch zwei Investmentfonds mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung an: einen wertorientierten Aktienfonds und einen dynamischen Strategiefonds. Aufgelegt wurden diese Fonds zusammen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft KVG der global agierenden Bank Société Générale. Laut Uwe Furkert sind diese Fonds "für Anleger gedacht, welche langfristig und wertorientiert ihr Vermögen (oder Teile davon) anlegen und vermehren wollen. Sie sollten die aktientypischen Schwankungen aushalten können und über eine eigene langfristige Investorensicht verfügen."

