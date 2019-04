Neue Zonen werden weiteres Wachstum und Einhaltung der Vorschriften in der EU und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen



Phoenix (ots/PRNewswire) - Emailage, der weltweit führende Anbieter von Online-Betrugsprävention und E-Mail-Risikobewertung, gab heute drei neue Präsenzpunkte in Singapur, Australien und Deutschland bekannt. Die Ankündigung folgt auf das 16. Wachstumsquartal in Folge und das bisher erfolgreichste Quartal des Unternehmens.



Im ersten Quartal 2019 konnte das Unternehmen außerdem bedeutende Kunden in sein gemeinsames Intelligenznetzwerk aufnehmen, darunter eine der "Big Four" US-Banken, eine große mobile und Online-Zahlungsplattform mit Schwerpunkt Asien, sowie einen globalen Anbieter von E-Commerce-Lösungen.



"Wir werden weiterhin Investitionen in wichtigen Regionen tätigen, um das Wachstum unseres Netzwerks und unserer lokalen Kunden zu unterstützen", sagte Amador Testa, Chief Product Officer bei Emailage. "Wir haben durch unser neues RapidRisk-Angebot eine jährliche Steigerung des Netzwerkverkehrs volumens um 50 % bei gleichzeitiger Verkürzung der Reaktionszeit des Netzwerks um den Faktor 10 erfahren."



Die Präsenzpunkte werden sich dem Netzwerk von Emailage anschließen, das aus drei bestehenden Zonen in den USA und der EU besteht, die alle genutzt werden, um eine zuverlässige und sichere Umgebung für unternehmenskritische Daten bereitzustellen.



"Diese Schritte unterstreichen die strategische Verpflichtung, einen globalen Zugang zum Markt zu ermöglichen", sagte Rafael Loureiro, Chief Technology Officer von Emailage. "Bei unserer Expansion ist es von größter Bedeutung, weiterhin erstklassige Leistung zu erbringen und gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen."



