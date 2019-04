Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb tritt von seinem Amt zurück. Zuletzt gab Spannungen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) ist überraschend zurückgetreten. Am Morgen sei in der Staatskanzlei ein Schreiben des Ministers eingegangen, in dem er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über diesen Schritt informiert habe, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Montag der Deutschen Presse-Agentur ...

