Es zeichnet sich ab, dass sich CDU und SPD in der Großen Koalition auf eine CO2-Steuer geeinigt haben. Die CSU ist dagegen, so dass die Durchsetzung einer Klimasteuer zum neuen regierungsinternen Streitfall werden könnte. Im Bundeswirtschaftsministerium gehe man davon aus, "dass eine CO2-Bepreisung in irgendeiner Form wohl kommen" werde, so die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ("FAS"), die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...