Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit Veröffentlichung der auf den ersten Blick überraschend positiv ausgefallenen US-BIP-Daten für das erste Quartal am Freitagnachmittag zogen die Renditen am US-Rentenmarkt kurzfristig an, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem Investoren aber die weniger überzeugenden Details der Daten zur Kenntnis genommen hätten, habe eine deutliche Gegenbewegung eingesetzt. Schlussendlich hätten Treasuries im zehnjährigen Laufzeitbereich 3 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau mit 2,50% rentiert. Die Renditen von Bundesanleihen seien im Tagesverlauf der Entwicklung ihrer US-Pendants gefolgt, wenn auch in abgeschwächter Form. Zehn- und fünfjährige Bunds hätten zum europäischen Handelsschluss mit -0,02% beziehungsweise -0,44% einen Basispunkt unter ihren jeweiligen Vortagsniveaus rentiert. (29.04.2019/alc/a/a) ...

