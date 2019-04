So erwartete die insgesamt etwa 70 Besucher im ausgebuchten Tagungsraum des Parkhotels in Leinfelden-Echterdingen ein spannendes und ausgewogenes Programm. Die Themenauswahl ging von Anlagenverfügbarkeit, und Praxisproblemen beim Anlagenaufbau über Verantwortung einer VEFK bis zu Brandschutz in elektrischen Anlagen inklusive der Eigenschaften von Fehlerlichtbögen.

Gewohnt souverän und mit einem Augenzwinkern stellte Stefan Euler (Bild 1), Geschäftsführer der Mebedo-Consulting GmbH und Mebedo-Akademie GmbH das Tagesprogramm sowie die Partnerunternehmen vor. Euler ließ es sich auch nicht nehmen, den ein oder anderen Seitenhieb auf sogenannte »Fachkräfte« auszuteilen. Allzu oft, so Euler, stehe vor dem Messgerät nur ein »dA«, also ein »dressierter Affe«, der vom Prüfen kaum Ahnung hat. Dennoch sei es auch ihm klar, dass es nahezu unmöglich sei, alle Geräte in einem Betrieb zu 100?% auf dem aktuellen Prüfstand zu halten.

Tatsache sei es aber weiterhin, dass einiges in Sachen Sicherheit in vielen Betrieben improvisiert sei und so »grüße auch täglich das Murmeltier«, bezeichnend für Dinge und Abläufe, die immer wiederkehrend, aber leider nicht in Ordnung seien. »Zum Beispiel haben sehr viele Betriebe kein Managementsystem ‚Elektrosicherheit'«, so Euler und bezog sich dabei auf die DIN VDE 0105-100. Dennoch gab er den Zuhörern die Devise aus, nach dem Seminar nicht mit brachialer Gewalt im eigenen Umfeld die Informationen des Tages umzusetzen, sondern »gehen Sie mit Fingerspitzengefühl vor«.

Neue Wege zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit

»Wie sage ich es meinem Chef?« Mit dieser Frage eröffnete Dr.-Ing. Thorsten Neumann seinen Vortrag. Neumann ist ö.?b.?u.?v. Sachverständiger für Gefährdungsanalysen an Arbeitsplätzen der IHK Koblenz. Er gab ein Beispiel vor, dass bei einer Anlagenplanung an alles gedacht, aber die VEFK vergessen wurde. »Das große Problem ist immer wieder, dass die Geschäftsführung die Wichtigkeit unserer Branche nicht erkennt«, so Neumann. Letztendlich wäre es also das Ziel, dem »Chef« es so vorzubringen, »dass ich (die VEFK) bekomme was ich möchte.«

So kam es in einer Anlage zu einem schweren »maßgeblichen Unfall«. Das Problem dabei war, dass es keine vernünftige Abgrenzung bzw. Einhausung an der Maschine gab, obwohl im Vorfeld von einem namhaften Unternehmen die Sicherheit attestiert wurde. Die VEFK hatte jedoch deswegen bereits vor dem Unfall die Verantwortung für diese Maschine abgegeben. Aufgrund dieser Sachlage wurde von der Staatsanwaltschaft/dem Gericht der Betreiber/Geschäftsführer der Maschine in die Haftung genommen. Letztendlich ein Fall aus der traurigen Wirklichkeit vielerorts: es gibt zwar funktionsfähige aber betagte Maschinen, die nur über ungenügende Sicherheitsmaßnahmen verfügen, ganz zu schweigen von einer belastbaren Gefährdungsbeurteilung.

Mebedo bekam nun den Auftrag, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Hierzu wurde geschaut, welche »Checklisten« es innerbetrieblich gab. Das Problem dabei war ironischerweise, dass es sogar zu viele Texte gab, so dass kaum jemand in der Belegschaft alles gelesen hatte. Von Seiten Mebedos wurden diese Ergebnisse herausgearbeitet:

In einem Workshop beschlossen Elektro- und Sicherheitsfachkräfte gemeinsam eine Erfassung der Altmaschinen auf der Grundlage der von der BG ETEM bereitgestellten Checkliste »Mindestvorschriften von Altmaschinen«.

Diese Checkliste wurde in einem Feldversuch mit Arbeitsteams getestet und auf die Bedürfnisse des Betriebs abgestimmt.

Abschließend wurden 22 Mitarbeiter nach der internen technischen ...

