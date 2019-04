(shareribs.com) Chicago 29.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag knapp im Plus. Lediglich die Sojabohnen ging es erneut abwärts, bedingt durch die trüben Exportaussichten. Juli-Mais verbesserte sich um 4,0 Cents auf 3,6125 USD/Scheffel. Mais verzeichnete am Freitag Zugewinne. Die anhaltenden Niederschläge in Teilen der US-Anbaugebiete sorgen für eine wachsende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...