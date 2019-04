Immunic, Inc. ernennt Industrie-Expertin Tamara A. Seymour zum Interim Chief Financial Officer DGAP-News: Immunic, Inc. / Schlagwort(e): Personalie Immunic, Inc. ernennt Industrie-Expertin Tamara A. Seymour zum Interim Chief Financial Officer 29.04.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Immunic, Inc. ernennt Industrie-Expertin Tamara A. Seymour zum Interim Chief Financial Officer SAN DIEGO, 29. April 2019 - Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von oralen Best-in-Class-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen konzentriert, gab heute die Ernennung von Tamara A. Seymour, MBA, zum Interim Chief Financial Officer mit Wirkung zum 26. April 2019 bekannt. Frau Seymour ist eine Corporate Finance-Expertin mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Biotechnologie und Life Sciences. "Frau Seymour verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Führung öffentlicher und privater Life Sciences-Unternehmen durch alle Stadien der Unternehmensentwicklung, einschließlich Kapitalbeschaffung, Verhandlung komplexer strategischer Transaktionen, Festlegung und Aufrechterhaltung der internen Steuerpolitik und Förderung des Umsatzwachstums", sagte Dr. Daniel Vitt, Chief Executive Officer und President von Immunic. "Ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, die Entwicklung unseres führenden Produkts IMU-838, das sich derzeit in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von Colitis Ulcerosa und Multipler Sklerose befindet, sowie unserer anderen Produkte voranzutreiben." Seit 2018 ist Frau Seymour als Finanzberaterin tätig und unterstützt Life Sciences-Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen sowie bei anderen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen. Von 2014 bis 2017 war sie Chief Financial Officer von Signal Genetics Inc. (heute miRagen Therapeutics, Inc.), ein börsennotiertes, molekulargenetisches Diagnostikunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Multiplen Myelom. Von 2010 bis 2014 war Frau Seymour Chief Financial Officer von Hemaquest Pharmaceuticals, Inc., einem Venture-Capital finanzierten Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das proprietäre Produkte zur Behandlung lebensbedrohlicher hämatologischer Erkrankungen entwickelt. Von 2001 bis 2009 war Frau Seymour Chief Financial Officer von Favrille, Inc. (heute MMR Global, Inc.), ein börsennotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das therapeutische Impfstoffe für das Non-Hodgkin-Lymphom entwickelt. Während ihrer Zeit bei Favrille war sie maßgeblich an der Einwerbung von über USD 200 Mio. in mehreren privaten und öffentlichen Finanzierungsrunden, einschließlich des Börsengangs des Unternehmens, beteiligt. Zu Beginn ihrer Laufbahn beriet Frau Seymour als Chief Financial Officer eine Reihe von Biotechnologieunternehmen und war mehr als acht Jahre lang in verschiedenen Positionen tätig, darunter als Audit Managerin bei Deloitte LLP und PricewaterhouseCoopers LLP. Derzeit ist sie Mitglied des Board of Directors und Vorsitzende des Prüfungsausschusses von Beacon Discovery, Inc., einem privaten Unternehmen, das an der Identifizierung und Weiterentwicklung von Molekülen arbeitet, die auf G-Protein gekoppelte Rezeptoren abzielen. Frau Seymour ist zertifizierte Wirtschaftsprüferin (inaktiv). Sie erwarb einen MBA mit Schwerpunkt Finanzen von der Georgia State University und einen BBA mit Schwerpunkt Buchhaltung von der Valdosta State University. Über Immunic, Inc. Immunic, Inc. (Nasdaq: IMUX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das über eine Pipeline von selektiven, oral verfügbaren Immunologie-Therapien zur Behandlung chronischer Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, wie Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, schubförmig remittierende Multiple Sklerose und Psoriasis, verfügt. Das Unternehmen entwickelt drei Small Molecule-Produkte: IMU-838 ist ein selektiver Immunmodulator, der den intrazellulären Stoffwechsel von aktivierten Immunzellen hemmt, indem er das Enzym DHODH blockiert; IMU-935 ist ein inverser Agonist von RORt; und IMU-856 zielt auf die Wiederherstellung der intestinalen Barrierefunktion ab. Das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprogramm von Immunic, IMU-838, befindet sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von Colitis Ulcerosa und schubförmig remittierender Multipler Sklerose. Eine weitere Phase-2-Studie in Morbus Crohn ist für 2019 geplant. An der Mayo Clinic ist zudem eine Prüfarzt-initiierte, klinische "Proof-of-Concept"-Studie mit IMU-838 in primär sklerosierender Cholangitis geplant. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.immunic-therapeutics.com. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf den "Safe Harbor" des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 beinhalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Pressemitteilung über die Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, die zukünftige Finanzlage, die zukünftigen Einnahmen, geplante Ausgaben, Aussichten, Pläne und Ziele des Managements enthalten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Notierung von Immunic am Nasdaq Capital Market, Erwartungen an die Kapitalausstattung, die Ressourcen und die Aktionärsstruktur des Unternehmens, das Potenzial von IMU-838, IMU-935 und IMU-856 zur sicheren und effektiven Bekämpfung von Erkrankungen, die Angemessenheit der Finanzmittel des Unternehmens zur Unterstützung seiner zukünftigen Geschäftstätigkeit und seine Fähigkeit, klinische Studien erfolgreich einzuleiten und abzuschließen, die Art, Strategie und Ausrichtung des Unternehmens, das Entwicklungs- und wirtschaftliche Potenzial aller Produktkandidaten des Unternehmens sowie die Zusammensetzung des Boards des Unternehmens. Immunic kann möglicherweise nicht tatsächlich die Pläne erreichen, die Absichten umsetzen oder die Erwartungen oder Prognosen erfüllen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, und Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die zukünftige Mittelverwendung und die für zukünftige Verbindlichkeiten und Geschäftsaktivitäten erforderlichen Reserven vorherzusagen, der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel, um Geschäftsziele und betrieblichen Anforderungen zu erfüllen, der Tatsache, dass die Ergebnisse früherer Studien und Prüfungen möglicherweise keine Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse klinischer Studien treffen, dem Schutz und der Marktexklusivität des geistigen Eigentums von Immunic, Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung und dem Zulassungsverfahren sowie den Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und technologischen Veränderungen. Kontakt Immunic AG Jessica Breu Manager IR and Communications +49 89 250 0794 69 jessica.breu@immunic.de