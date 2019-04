Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für DWS von 29,70 auf 32,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der zuletzt sehr positiven Entwicklung strich Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Bewertungsabschlag für die Papiere des Vermögensverwalters. Einen möglichen Zusammenschluss mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft der UBS sieht der Experte positiv und die Risiken wert. Damit würde die DWS - zumindest was die Größe betrifft - mit Amundi gleichziehen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-04-29/12:56

ISIN: DE000DWS1007