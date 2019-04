Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Ryanair vor den Jahreszahlen am 20. Mai von 15 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2020 unter anderem wegen der 737 Max-Folgen und der wohl schwachen Sommerpreise in Deutschland reduziert, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden Studie. Entsprechend sei das Kursziel angepasst worden./stk Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2019 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-04-29/13:07

ISIN: IE00BYTBXV33