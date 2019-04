Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Top Pick" belassen. Der aktuelle leichte Rückschlag bei der Kursentwicklung sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem rechne er mit weiteren Synergien auf der Umsatzseite und sehe unverändert Wettbewerbsvorteile./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2019 / 21:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-04-29/13:09

ISIN: ES0148396007