Die Bewerbungsphase für den YOU LOOK Modelcontest beginnt!



Zusammen mit der international erfolgreichen Model Agentur IZAIO Management veranstaltet das YOU Summer Festival den YOU LOOK Modelcontest 2019. Vom 1. bis 18. Mai können sich Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren per Foto oder Video bewerben und ihre Modelkariere starten. Der Contest bietet jungen Leuten die Möglichkeit sich im internationalen Modelbusiness zu etablieren und in den Fashion Metropolen durchzustarten. Die beiden Gewinner des Castings können sich auf einen Vertrag bei IZAIO Management, ein exklusives Fashioneditorial mit Filiz Serinyel sowie auf ein SONY XPERIA X10 und ein FOREO ESPADA freuen. Die Sieger werden am 26. Mai 2019 um 14:20 Uhr auf der YOU Summer Stage bekannt gegeben.



Bewerbung und Teilnahmebedingungen



Bewerbungsfotos und -Videos können mit dem Hashtag IAMIZAIO über Instagram oder per E-Mail an youlook@izaio.de eingereicht werden. Einsendeschluss für Online-Bewerbungen ist der 18. Mai 2019. Anmeldungen sind darüber hinaus am Scouting Point von IZAIO Management im Eingangsbereich des YOU Summer Festivals am 24. und 25. Mai 2019 möglich. Die Teilnahmebedingungen können hier nachgelesen werden.



Beauty-Vielfalt auf dem YOU Summer Festival



Der Beauty Bar Bereich zeigt alles was die Beauty-Welt zu bieten hat. Hier testen Jugendliche die neusten Produkte, lassen sich entsprechend der aktuellen Trends stylen und holen sich die besten Pflegetipps. Angesagte Trends werden an den Ständen nicht nur gezeigt sondern direkt ausprobiert. Folgende Highlights erwarten die Besucher:



Die Beauty Skills School bietet professionelle Anleitungen im Bereich Make-up und Naildesign. Hier gibt es Workshops zu den Themen "Beauty Make-up Do's and Dont's" sowie "Nailsdesign - wie geht's richtig". Besucher des Stands haben das komplette Wochenende über die Möglichkeit ihr Make-up mit Swarowski Steinen aufzupeppen.



Am Stand der Friseur-Innung Berlin warten die Hair-Styling-Profis. Diesjährige Schwerpunkte sind Festival Flecht- und Steckfrisuren. Beim "do it yourself Flechtwettbewerb" wird an Übungsköpfen das Geschick unter Beweis gestellt.



Freshe Make-ups, Festival Hairstylings, Glitzertattoos und Lackservice für Nägel erwarten die jungen Besucher bei Joli Visage. Die Bremer Berufsfachschule für Kosmetik & Visagistik ist derzeit die einzige staatlich anerkannte Make-Up-Artist & Kosmetikschule in Deutschland.



Die Profis der Hasso von Hugo Maskenbildnerschule helfen in diversen Workshops rund um Pflege vor dem Makeup, natürliches Contouring, Einzelwimpern kleben, Cateye Augenmakeup, Augenbrauen formen, Glamour- sowie Halloweenmakeup. Kreative Jugendliche können eins von 100 professionellen Beautypaketen gewinnen, indem sie ein Foto von ihrem perfekten Augenmakeup unter den Hashtag YOU2019BEAUTY auf Instagram posten.



Der Bijou Brigitte-Stand freut sich auf Besuch. Hier werden Haare mit angesagten Trendprodukten gestylt, am Glücksrad tolle Gewinne eingeheimst und vor der Blumenwand das Lieblingsselfie des Tages geschossen.



Die Hautpflegeexperten von Dermalogica informieren über die richtige Pflege junger Haut. Außerdem gibt es kostenlose Face Mappings® (Dermalogicas patentierte Gesichtsanalyse) inkl. Skin Fitness Plan und passende Testmuster für zu Hause. An der Skin Bar werden Selbstbehandlungen unter Anleitung der Hautpflege-Experten angeboten.



Das Team von Körperkunst Henna Berlin bietet einzigartige Henna-Designs für verschiedene Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage, Partys, Festivals oder einfach als Mode-Statement. Die Henna-Pasten sind hausgemacht und aus hochwertigen Naturinhaltsstoffen hergestellt.



Eine Liste aller Aussteller und Beauty-Brands des YOU Summer Festivals 2019 ist online hier verfügbar.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.



Über das YOU Summer Festival



Vom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffen Jugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neusten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriege an Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist die Messe Berlin.



