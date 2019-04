Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 417 auf 470 Euro angehoben, die Einstufung wegen der von der Analystin gesehenen Kursrisiken aber auf "Underperform" belassen. Kostendruck dämpfe das Margenwachstum des Modkonzerns, schrieb die Expertin Szilvia Bor in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei weitgehend unveränderten Prognosen reflektiere die Zielerhöhung die gestiegenen Branchenbewertung. Die Aktien bleiben anspruchsvoll bewertet./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 03:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0155 2019-04-29/13:26