Stephanskirchen (ots) - MARC O'POLO stellt die Weichen für die Zukunft und schafft den neuen Geschäftsbereich Logistik & IT. Der Vorstand wird dafür um die Position des COO (Chief Operating Officer) erweitert. Der Aufsichtsrat bestellt mit Wirkung zum 1. August 2019 Dr. Patric Spethmann zum COO.



Das Unternehmen unterstreicht damit seine strategische Absicht, die MARC O'POLO AG weiter auf die Zukunft auszurichten.



"Um die Chancen der Zukunft zu nutzen, müssen wir weiter in unsere Infrastruktur, unsere IT und unsere Logistik investieren. Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Spethmann einen versierten COO mit langjähriger Erfahrung und ausgezeichneter Kompetenz in der Logistik und IT gewinnen konnten. Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine Aufgabe", sagt Werner Böck, Aufsichtsratsvorsitzender der MARC O'POLO AG.



CEO Dieter Holzer ergänzt: "Mit dem erweiterten Vorstand haben wir ein starkes Team und die richtige Struktur, um unsere internationalen Wachstumsambitionen sowie den Ausbau unserer digitalen Aktivitäten zur weiteren Verzahnung von Online und Offline Welt noch schneller voranzutreiben. Eine agile Logistik und eine leistungsstarke IT sind dafür essentiell."



Dr. Patric Spethmann kommt von der Gries Deco Company GmbH, welche unter der Handelsmarke DEPOT firmiert. Als COO steuerte er zuletzt die Bereiche Logistik und IT. Unter anderem verantwortete er den Ausbau und die Professionalisierung der internationalen Logistik und der IT. Unterschiedliche Positionen bei Tchibo und der Otto Group kennzeichnen seinen Werdegang.



