Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das erste Quartal sei für den Hersteller von Medizintechnik nicht gerade das beste gewesen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei aber auch nicht überraschend, auch wenn der Jahresstart vor dem Hintergrund der Wachstums- und Margenziele einen relativ schwachen Eindruck hinterlasse./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-04-29/13:36

ISIN: NL0000009538