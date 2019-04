Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Angesichts schwacher Erträge der Bank werde das Erreichen des Ziels für die Eigenkapitalrendite in diesem Jahr schwierig, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 18:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0161 2019-04-29/13:37