Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Puma-Aktien von 580 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem branchenüberlegenen Wachstum des Sportartikelherstellers gebe es keine Spur einer Verlangsamung, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einem starken Jahresauftakt und wegen einer ermutigenden Entwicklung in den USA und China werde ein höherer Ausblick vielleicht schon im zweiten Quartal wahrscheinlicher./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006969603