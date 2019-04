Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,65 Euro belassen. Nach einem schwierigen Jahr 2018 glaube er bei dem Dialysekonzern an einen vernünftigen Start in das neue Jahr, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen zeitlicher Verschiebungen bei Kosten und Umsätzen stehe dies im Kontrast zu den bisherigen Aussagen des Managements, wonach der Jahresauftakt relativ schwach ausfallen werde. Ein gutes Quartal würde dabei helfen, die Stimmung bei Investoren zu heben./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

