Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 7 auf 8,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Der Ausblick des spanischen Energiekonzerns sei stark, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Montag vorliegenden Studie. Die hohe Bewertung der Papiere mache es aber schwer, weiteres Aufwärtspotenzial zu identifizieren./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-04-29/13:40

ISIN: ES0144580Y14