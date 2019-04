Es kommt weiter Bewegung in den IPO-Markt. Mit Slack und Uber stehen zwei prominente Unternehmen in den Startlöchern, um den Weg auf das Börsenparkett zu wagen. Wie sind die Voraussetzungen? Was ist von den Börsengängen zu erwarten? Eine Einschätzung von Thomas Rappold, Finanzbuchautor und Tech-Experte, bei Börse Stuttgart TV.