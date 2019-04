von Tim Schäfer, New YorkDie Onlinebanking-Plattform Marcus überzeugt mit guten Konditionen für Privatkredite und hochverzinsliche Sparkonten. Die Consumer-Sparte soll schrittweise ausgebaut werden. Für Apple schuf die Bank ein Kreditkartenangebot für Konsumenten. Allerdings stehen die New Yorker in der Kritik, ...

