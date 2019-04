Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Iberdrola von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 7,95 auf 8,45 Euro angehoben. Analyst Harry Wyburd begründete die Abstufung der Aktie des Energiekonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie mit Bewertungsgründen. Im weiteren Jahresverlauf dürften die positiven Kurstreiber rarer werden./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-04-29/14:01

ISIN: ES0144580Y14