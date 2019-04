Die wallstreet:online capital AG zählt mit ihrem Service FondsDISCOUNT.de zu den führenden Fondsvermittlern in Deutschland. Jetzt wurde das Unternehmen für den "Großen Preis des Mittelstandes" nominiert und hat bereits die erste Hürde genommen.Arbeitsplätze, Ideen, nachhaltiges Wirken in der Region: Der Mittelstand leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Wirtschaftsleistung in Deutschland. Seit 25 Jahren vergibt die Oskar-Patzelt-Stiftung daher den "Großen Preis des Mittelstandes", mit dem unter anderem Respekt und Achtung vor unternehmerischer Verantwortung gestärkt und die Kultur der Selbstständigkeit gefördert werden soll. Nach dem Motto "Gesunder Mittelstand - starke Wirtschaft - mehr Arbeitsplätze" werden Unternehmen und auch Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet, welche sich mit ihren Unternehmen in der Region stark machen.

