Die Aktie der Target Corporation beendete die vergangene Börsenwoche an der NYSE mit 77,12 US-Dollar. Ihr 12 Monats-Hoch lag bei 90,39 US-Dollar. Nun sagt Barclays, dass das Papier in den nächsten 12 Monaten um fast 50 Prozent zulegen könnte. Zum 28. Januar 2017 verfügte das US-Unternehmen Target Corporation, mit Hauptsitz in Minneapolis, über 1.802 Filialen in den Vereinigten Staaten - darunter 1.535 ...

