Die US-Wirtschaft strotzt vor Kraft, die neusten Zahlen zur Entwicklung in Japan zeichnen jedoch ein gegensätzliches Bild. Die japanische Wirtschaft konnte zuletzt nicht mehr so stark zulegen, wie zuvor erwartet worden war. Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf offenbart für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eine seit Jahresanfang bestehende Aufwärtstrendbewegung, die jedoch im Bereich von 112,1365 JPY kurzfristig an ihre Grenzen gestoßen ist. Das bisherige Konstrukt seit März dieses Jahres lässt sich jedoch insgesamt als steigendes Dreieck identifizieren, dass aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten dürfte und sogar auf mittelfristiger Basis Signalwirkung entfalten kann. Zuvor muss scheinbar aber noch eine zwischengeschaltete Konsolidierung abgespielt und die jüngsten Wirtschaftsdaten von Großinvestoren erst noch in den Portfolios umgesetzt werden.

