YOC AG: Geschäftsjahr 2018 mit positiver Entwicklung und Wachstumsausblick für 2019 DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis YOC AG: Geschäftsjahr 2018 mit positiver Entwicklung und Wachstumsausblick für 2019 29.04.2019 / 14:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsjahr 2018 mit positiver Entwicklung und Wachstumsausblick für 2019 * Umsatzerlöse im Gesamtjahr 2018 bei 14,5 Mio. EUR sowie operativem Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR) * Erfolgreiche Markteinführung der Technologieplattform VIS.X in 2018 * Umsatzwachstum von mindestens 10 % im Geschäftsjahr 2019 erwartet Berlin, 29. April 2019 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) steigerte ihren Umsatz auf Konzernebene im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 auf 14,5 Mio. EUR (2017: 14,4 Mio. EUR). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* nach IFRS belief sich auf rund 0,4 Mio. EUR (2017: -0,1 Mio. EUR). Nachdem das erste Halbjahr 2018 mit einem fünfzehnprozentigen Umsatzrückgang durch das Inkrafttreten der EU-Richtlinie DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) sowie der Einführung der Coalition for Better Ads (einer globalen Initiative hinsichtlich digitaler Werbung) herausfordernd für die gesamte Branche sowie die Gesellschaft verlief, konnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr bereits wieder ein Umsatzwachstum in Höhe von rund 15 % realisieren und somit wieder auf den Wachstumspfad der vergangenen Jahre einschlagen. Dabei stiegen die Handelsvolumina im dritten und vierten Quartal signifikant an. Speziell die im ersten Quartal 2018 in den Markt eingeführte proprietäre Technologieplattform VIS.X trug mit kontinuierlich wachsenden Umsatzanteilen zu der Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr bei. Die Handelsplattform VIS.X ermöglicht den programmatischen (automatisierten) Handel von hochwirksamen Werbeprodukten von YOC und positioniert die Gesellschaft als Anbieter von hochwertiger Werbetechnologie (Ad Technology). In Konsequenz konnte im Geschäftsjahr 2018 insgesamt noch ein leichtes Umsatzwachstum auf 14,5 Mio. EUR (2017: 14,4 Mio. EUR) erzielt werden. Darüber hinaus wurde die Profitabilität der YOC-Gruppe wie in den Vorjahren weiter gesteigert. Für das Gesamtjahr 2018 beträgt das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 0,4 Mio. EUR und fällt somit um 0,5 Mio. EUR höher aus als im Vorjahr (2017: -0,1 Mio. EUR). Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Der Fokus im laufenden Geschäftsjahr 2019 liegt in der Weiterentwicklung unserer Plattform sowie eines deutlich ansteigenden Handelsvolumens, das über VIS.X abgewickelt werden wird. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnen wir mit wachsenden Umsatzerlösen in der Höhe von mindestens 10 % bei einer nur unterproportional ansteigenden Kostenstruktur. Infolge dessen gehen wir von einer weiteren Profitabilitätssteigerung aus. Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2019 stimmt uns diesbezüglich zuversichtlich." Der heute veröffentlichte Finanzbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2018 steht unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/ zum Download bereit. * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2018. Über YOC YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer zu schaffen. Mit VIS.X, der programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC einen effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten. Kunden erhalten die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher sind an die Plattform angebunden und bieten eine globale Reichweite an. Mit einem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. Das Unternehmen wurde 2001 von Dirk Kraus gegründet und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. YOC betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien, Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. 