Das Sparbuch bringt keine Zinsen mehr, Immobilien sind zu teuer geworden, die Inflation reduziert jedes Jahr die Kaufkraft. Wohin also mit dem angesparten Geld? Wer seriös Renditen von durchschnittlich 8% pro Jahr erzielen möchte, kommt an einem Investment am Kapitalmarkt (Börse) nicht vorbei. Doch wie geht das überhaupt?Geht es Ihnen auch so?: Sie ärgern sich über die Null-Zinsen auf dem Sparbuch, lassen Ihr Geld aber trotzdem unverzinst dort liegen? Sie würden Ihr Geld gerne an der Börse ...

