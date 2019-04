Der Musikstreamingdienst hat am Montag vor US-Börsenstart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt und die Erwartungen der Analysten damit übertroffen.Spotify hat die Marke von 100 Millionen zahlenden Abo-Kunden geknackt. Zugleich arbeitet die Firma aus Schweden weiterhin mit Verlust: Im ersten Quartal fielen rote Zahlen von 142 Millionen Euro an. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 33 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro, wie Spotify am Montag mitteilte. Im Vorjahresquartal ...

