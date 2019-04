Deutsche Börse AG: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Joachim Faber legt Amt zur Hauptversammlung 2020 nieder DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Personalie Deutsche Börse AG: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Joachim Faber legt Amt zur Hauptversammlung 2020 nieder 29.04.2019 / 14:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Dr. Joachim Faber hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2020 niederlegen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird. Die Deutsche Börse AG wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit gemäß den rechtlichen Anforderungen über die Nachfolge von Herrn Dr. Joachim Faber informieren. Kontakt: Ingrid Haas Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 32 17 Martin Halusa Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 29 01 E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com 29.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 211 - 0 E-Mail: ir@deutsche-boerse.com Internet: www.deutsche-boerse.com ISIN: DE0005810055, DE000A1RE1W1, DE000A2LQJ75, DE000A161W62, DE000A1684V3 WKN: 581005, A1RE1W, A2LQJ7, A161W6, A1684V Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804563 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804563 29.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005810055 DE000A1RE1W1 DE000A2LQJ75 DE000A161W62 DE000A1684V3 AXC0186 2019-04-29/14:40