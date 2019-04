Einhell Germany AG: Einhell realisiert Markteintritt in USA DGAP-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation Einhell Germany AG: Einhell realisiert Markteintritt in USA 29.04.2019 / 14:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Information der Einhell Germany AG Einhell realisiert Markteintritt in USA Die börsennotierte Einhell Germany AG mit Sitz in Landau/Isar meldet den Markteintritt in USA. Im Zuge der Umsetzung ihrer definierten Expansionsstrategie hat die Einhell Germany AG nun verschiedene Verträge zur Umsetzung der Expansion nach USA unterzeichnet. Gemeinsam mit einem starken lokalen Partner wird Einhell den nordamerikanischen Markt beliefern. Der Fokus liegt dabei voll auf den Produkten von Einhell's Power X-Change Familie. Der amerikanische Partner, die Firma SnowJoe, betreibt die Einhell USA zunächst unter seiner Eigentümerschaft. SnowJoe wird sein tiefes Markt-Know-how, seine Vertriebskompetenz und seine Organisation nutzen, um die Marke Einhell erfolgreich im Markt zu positionieren. Einhell verfügt - neben weiteren vertraglichen Vereinbarungen - über Kaufoptionen der Anteile an der Einhell USA, die bei Erreichen definierter Umsatzgrößen zu bereits vorab definierten Kaufbedingungen wirksam werden. SnowJoe ist ein sehr erfolgreiches amerikanisches Unternehmen, welches ein sehr attraktives Sortiment an do-it-yourself-Produkten im amerikanischen Markt vertreibt. Der auch in USA stark wachsende Vertriebskanal E-Commerce und der in USA sehr bedeutsame Kanal des TV-Shopping gehören zu den Stärken des Unternehmens. SnowJoe zeigte in seiner über 10-jährigen Geschichte ein beeindruckendes Wachstum mit sehr großem Erfolg und hoher Profitabilität. Der nordamerikanische Markt stellt für Einhell ein hohes Potential dar, um das Umsatzvolumen signifikant zu erhöhen. Der weltweite DIY-Markt umfasst ein Volumen von ca. 590 Mrd. Euro. Davon entfallen ca. 330 Mrd. Euro alleine auf den nordamerikanischen Markt. Die Pro-Kopf-Ausgaben im Bereich DIY betragen dort 919 Euro. Im Vergleich dazu beträgt das Volumen des DIY-Markts in Deutschland etwa 38 Mrd. Euro. Die Pro-Kopf-Ausgaben im Bereich DIY betragen hier 465 Euro. UK hat ein Markt-Volumen von etwa 27 Mrd. Euro, Frankreich von ca. 21 Mrd. Euro und Australien von etwa 15 Mrd. Euro. Einhell und SnowJoe sind überzeugt in der gemeinsamen Partnerschaft sehr erfolgreich die Kunden in den USA mit sehr attraktiven und qualitativ hochwertigen Produkten zu hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis bedienen zu können. Beide Partner freuen sich auf die Kooperation und sehen der gemeinsamen Aufgabe sehr positiv entgegen. Landau/Isar, 29. April 2019 Der Vorstand 29.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804617 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804617 29.04.2019 ISIN DE0005654933 DE0005654909 AXC0187 2019-04-29/14:41