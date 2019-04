Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Energiekonzern sei zum Spielball aktivistischer Investoren geworden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Großaktionär Fortum dürfte sich durch die Forderungen von Elliot und Knight Vinke für die Hauptversammlung aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Er geht davon aus, dass die Finnen auf Zeit spielen und zunächst nur mit Uniper kooperieren./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-04-29/14:59

ISIN: DE000UNSE018