DAX 30-UMFRAGE VON KIRCHHOFF ZU AKTUELLEN BERICHTSFORMATEN: GESCHÄFTSBERICHTE WERDEN MEHRHEITLICH GEDRUCKT - ONLINE FÜR NACHHALTIGKEITSREPORTING BEVORZUGT * 2/3 der DAX 30-Unternehmen veröffentlichen separate Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte und 1/3 kombinierte bzw. integrierte Berichte * Ein Druck erfolgt mehrheitlich bei der Geschäftsberichterstattung und Online-Formate werden bei Nachhaltigkeitsberichten bevorzugt genutzt * Separate PDF-Dateien und die Kombination aus einer PDF-Datei und einem HTML-Bericht sind meistverbreitet Hamburg, 29. April 2019 - Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG hat die aktuellen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte der DAX 30-Unternehmen hinsichtlich ihrer Veröffentlichungsform untersucht. Im Fokus stand neben der Form die Frage, ob die Unternehmen ihre Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte drucken lassen und/oder einen HTML-Bericht, eine PDF oder einen Hybrid-Bericht (Teile als PDF und Teile als HTML) online veröffentlichen. In ihrer Untersuchung kommt Kirchhoff Consult zu dem Ergebnis, dass 20 von 30 Unternehmen ihren Geschäftsbericht separat von ihrem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Die Formate der kombinierten und integrierten Berichterstattung werden von zehn Unternehmen genutzt. Während 16 von 20 Unternehmen mit separater Berichterstattung den Geschäftsbericht drucken lassen, entscheiden sich nur zwei der 20 Unternehmen für den Druck des Nachhaltigkeitsberichts. Findet die Berichterstattung hingegen in einer Publikation als kombinierter- oder auch als integrierter Bericht statt, zeigt sich ein heterogeneres Bild. Während sich die eine Hälfte aller Unternehmen, die einen kombinierten Bericht veröffentlichen, für den Druck entschieden haben, so stellt die andere Hälfte ihre Berichte ausschließlich digital zur Verfügung. Den integrierten Bericht drucken dagegen drei von vier Unternehmen im DAX 30. "Es zeigt sich, dass der DAX 30 mehrheitlich bei seiner Finanzberichterstattung weiterhin auf gedruckte Belegexemplare setzt und über Nachhaltigkeit vermehrt online berichtet.", betont Philipp Killius, Head of Corporate Social Responsibility. Knapp über die Hälfte aller Berichte werden von den Unternehmen als PDF-Datei online zur Verfügung gestellt. Bei 17 von 50 Berichten wurde eine Kombination aus einer PDF-Datei und einem HTML-Bericht gewählt. Die Veröffentlichung als Hybrid-Bericht, bei der einige Teile sowohl als PDF-Datei als auch HTML-Version vorliegen, nutzen drei DAX 30 Unternehmen bei ihren Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichten. Ebenfalls drei Publikationen liegen im DAX 30 ausschließlich als HTML-Bericht vor. Ziel der DAX 30-Umfrage von Kirchhoff Consult ist es, einen Überblick über die Veröffentlichungsformate von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten in der aktuellen Berichtssaison zu geben. Dabei wurden alle Unternehmen im DAX 30 betrachtet. Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie hier. Kontakt Kirchhoff Consult AG Philipp Killius Borselstraße 20 22765 Hamburg T +49 40 60 91 86 62 philipp.killius@kirchhoff.de 29.04.2019