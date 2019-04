Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der vergangenen Woche hin sind in Washington aktuelle Zahlen zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal 2019 veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Diese Angaben hätten viele Marktteilnehmer positiv überrascht. In der Tat notiere der annualisierte Zuwachs des realen BIPs am aktuellen Rand bei starken 3,2% und liege damit wohl sogar leicht oberhalb des Potentialwachstums der US-Ökonomie. Dies sei eine sehr erfreuliche Entwicklung. Zwar hätten viele Beobachter ihre Wachstumsprognosen für das erste Quartal nach der Meldung der März-Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen noch nach oben hin angepasst, seien von den aktuellen Angaben aber dennoch klar überrascht worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...