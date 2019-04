Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Der Hersteller von Komponenten für Rechenzentren habe eine vorsichtigere Haltung mit Blick auf den Rest des Jahres an den Tag gelegt, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Marktumfeld aber verbessern./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 19:33 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-04-29/15:30

ISIN: US4581401001