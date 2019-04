=== *** 01:45 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q, Seoul 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) April *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin April 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Amsterdam *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:05 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München 07:20 AT/AMS AG, Ergebnis 1Q, Schloss Premstätten 07:25 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:30 FR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q, Holzminden 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q, Quickborn 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:40 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: 10,3 Punkte zuvor: 10,4 Punkte *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar 08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q, Seoul 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld 08:15 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,8% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 09:00 AT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.000 gg Vm zuvor: -7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,9% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Bankaufsichtsgebühren, Frankfurt 10:00 DE/Munich Re, HV, München 10:00 DE/Innogy SE, HV, Essen 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Deutz AG, HV, Köln 10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, HV, Venlo *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,8% zuvor: 7,8% *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq/-0,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vq/ 0,0% gg Vj 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem irakischen Ministerpräsidenten Adil Abd al-Mahdi, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Februar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,6% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,7 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 125,0 zuvor: 124,1 19:00 US/Facebook Inc, "F8"-Entwicklerkonferenz, San Jose *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Neue Runde von Handelsgesprächen zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme US-Handelsbeauftragter Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin, Peking *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - Börsenfeiertag Japan ===

