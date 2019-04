In den vergangenen Tagen und Wochen ist es merklich ruhiger geworden in Sachen Zinspolitik. Kursierte zu Jahresbeginn noch das Schreckgespenst "Rezession" an den Märkten, scheint sich mittlerweile die Lage wieder etwas beruhigt zu haben. Doch ist das wirklich bereits wieder der Fall? Wie ist der aktuelle Stand bei Fed und EZB? Eine Einschätzung von Dr. Mirko Häcker, Wolff & Häcker Finanzconsulting AG, bei Börse Stuttgart TV.