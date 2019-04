Was passiert ist Die Aktie von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) stieg im vergangenen Monat um fast 22 %, laut S&P Global Market Intelligence, nachdem das kanadische Marihuana-Unternehmen einen bullischen Analystenkommentar erhalten und die Ernennung eines neuen strategischen Beraters angekündigt hatte. Was nun? Am 5. März ernannte das Investmentunternehmen Cowen Aurora Cannabis zu seiner Top-Wahl in der Marihuana-Industrie und gab der Aktie ein Kursziel von 10,50 US-Dollar. Die Analysten von Cowen hoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...