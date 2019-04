Die gute Stimmung an den Aktienmärkten hält weiter an. Insbesondere die US-Indizes zeigen sich in exzellenter Verfassung. So legte der S&P 500 am Freitag noch einmal einen kleinen Zwischenspurt in Richtung Hoch aus dem Jahr 2018 hin und erreichte es punktgenau. Damit ist die Aufgabenstellung für den S&P 500 klar definiert. Ein neues Bewegungshoch muss in den nächsten Handelstagen im S&P 500 her, um die letzten Zweifel auf der Oberseite auszuräumen.

