Boschung gibt heute bekannt, dass der Chicago O'Hare International Airport weitere 36 Jetbrooms erworben hat, um damit die bestehende Flotte aus 29 Fahrzeugen zu ergänzen, die bereits erfolgreich für den Winterdienst auf dem Flughafen eingesetzt werden. Mit über 900'000 Flugzeugbewegungen pro Jahr ist es für den O'Hare International Airport unerlässlich, die Oberflächen und den Verkehr auf dem Flughafen ganzjährig in Betrieb zu halten.



Das multifunktionale Jetbroom Kehrblasgerät von Boschung ist ein konkurrenzloses Konzept. Der Jetbroom ist das leistungsfähigste und effizienteste Schneeräumfahrzeug, das heute auf dem Markt erhältlich ist und das speziell für Flughäfen entwickelt wurde. Das einzigartige kompakte Konzept, das 1985 auf den Markt kam, ist mit einem exklusiven einteiligen Schwerlast-Chassis ausgestattet, das die rasche Montage von Arbeitsgeräten auf seiner Plattform erlaubt. Das Konzept des Jetbroom Kehrblasgeräts besteht aus einer Bürste zwischen der Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs mit luftgeblasenen Düsen vor der Bürste, die den von der Bürste aufgewirbelten Schnee und Matsch sowie das Wasser zur Seite befördern. Ein zweiter Luftstrahl bläst links hinter der Bürste. Dies führt insgesamt zu einem geringeren Anstellwinkel der Bürste, wodurch sich die Nettoräumbreite und die Arbeitsgeschwindigkeit für eine schwarz geräumte Start- und Landebahn erhöhen. Ein 8,4 m (27 ft) breiter Schneepflug an der Vorderseite des LKWs und ein hochleistungsfähiger Schüttgut- oder Flüssigenteiser auf der Rückseite machen den Jetbroom zu einer perfekten und vielseitigen Winterdienstmaschine. Der Jetbroom kann auch mit einer Sommerausrüstung geliefert werden.



Der Chicago O'Hare International Airport ist derzeit der verkehrsreichste Flughafen der Welt mit Nonstop-Flügen zu über 250 Zielen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien. Über 83 Mio. Passagiere reisen jährlich über den Flughafen O'Hare, der über vier Passagierterminals mit neun Flughafenhallen und 191 Gates verfügt. Chicago O'Hare zählt sieben Start- und Landebahnen.



Über die Boschung Gruppe:



Boschung ist ein Schweizer Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Boschung ist auf dem Gebiet von SURFACE CONDITION MANAGEMENT weltweit führend. Die Gruppe entwickelt, produziert, betreibt und wartet umfassende integrierte Lösungen für die Effizienz und Sicherheit von Verkehrsflächen. Heute ist die Gruppe auf drei Kontinenten mit 12 Standorten in 10 Ländern vertreten.



Boschung bietet Lösungen zur Erkennung und Steuerung und für das Management von Oberflächenzuständen in drei grossen Industriezweigen: FLUGHAFEN, AUTOBAHN & STRASSE, STADT & GEMEINDE. Die Lösungen von Boschung für die Sicherheit und Effizienz von Strassen und Flughafenverkehrswegen reichen von Glatteis-Frühwarnsystemen bis hin zu Schneeräumfahrzeugen, von mobilen und stationären Enteisungsanlagen bis hin zu Managementplattformen und -anwendungen.



Für weitere Informationen siehe www.boschung.com



