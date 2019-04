Qingdao Haier Co.,Ltd.: Beschluss zu Dividenvorschlag DGAP-Ad-hoc: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Dividende Qingdao Haier Co.,Ltd.: Beschluss zu Dividenvorschlag 29.04.2019 / 16:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 29. April 2019 - Der Vorstand der Qingdao Haier Co. Ltd. (600690.SS, 690D.DE, "Qingdao Haier" oder "die Gesellschaft") hat heute beschlossen, der Hauptversammlung 2019 eine Dividendenzahlung von RMB 3,51 je 10 Aktien an alle Aktionäre vorzuschlagen (RMB 0,351 je Aktie entspricht nach heutigem Wechselkurs EUR 0,047 je Aktie, wobei der Wechselkurs zum Umtauschzeitpunkt abweichen kann), die am Dividendenstichtag bei der Gesellschaft eingetragen sind. Die Hauptversammlung wird voraussichtlich am 18. Juni 2019 stattfinden. Kontakt: Yao Sun (Sophie) - Qingdao Haier Deutschland T: +49 6172 9454 143 F: +49 6172 9454 42143 M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de 29.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Qingdao Haier Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +86 532 8893 1670 E-Mail: finance@haier.com Internet: www.haier.net ISIN: CNE1000031C1 WKN: A2JM2W, 690D Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804713 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804713 29.04.2019 CET/CEST ISIN CNE1000031C1 AXC0225 2019-04-29/16:45