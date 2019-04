Mainz (ots) -



Woche 18/19 Dienstag, 30.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



11.35 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet



12.20 Täterjagd Der Fall Nicole Saada



13.05 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017



13.35 ZDFzeit Royale Skandale Lügen, Laster, Leidenschaften Deutschland/Großbritannien 2018



14.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



15.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016



15.50 Modern Royals - William, Harry & Co.



16.35 Harry & Meghan Hochzeit bei den Windsors Deutschland/Großbritannien 2018



17.20 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019



18.05 ZDF-History Queen Elizabeth II. - Meine Krönung Deutschland 2018



18.50 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016



19.35 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Mysterien des Weltalls Das ewige Leben Mit Morgan Freeman USA 2016



21.35 Mysterien des Weltalls Das Waffen-Virus Mit Morgan Freeman USA 2016



22.15 Mysterien des Weltalls Die verborgene Macht Mit Morgan Freeman USA 2016



22.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010



23.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010



0.25 heute journal



0.50 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013



1.35 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013



2.20 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013



3.00 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte



3.45 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



4.30 Die Entstehung der Erde Grand Canyon







Mittwoch, 01.05.



Bitte Programmergänzung 7.30 Uhr und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.15 Die Entstehung der Erde Death Valley



6.00 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit



6.45 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



7.30 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018



7.55 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems USA 2010



( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )







