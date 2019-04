Der Dax hat nach seiner jüngsten Rally eine Verschnaufpause eingelegt. Der deutsche Leitindex war zwar am Montag im frühen Handel noch auf das höchste Niveau seit Ende September letzten Jahres geklettert, verlor dann aber schnell wieder Schwung. Am Ende stand noch ein Plus von 0,10 Prozent auf 12 328,02 Punkte zu Buche. Der Index der mittelgroßen Werte MDax hingegen baute seine Gewinne vom Freitag aus und stieg um 0,63 Prozent auf 26 074,23 Punkte.

Anleger seien aktuell auf der Hut, schrieb Marktanalyst Salah Bouhmidi von DailyFX. Schließlich gehe der Handelskonflikt zwischen den USA und China schon bald in die nächste Runde./la/he

ISIN DE0008469008

AXC0241 2019-04-29/17:46