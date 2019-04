IRW-PRESS: Upco International Inc.: Upco International Inc. ernennt Herrn Kim Ying Lee zum Chairman of the Board

Upco International Inc. ernennt Herrn Kim Ying Lee zum Chairman of the Board

Vancouver, BC (29.04.2019) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTCQB: UCCPF) (FSE: U06) ("Upco") gibt bekannt, dass es Herrn Kim Ying Lee zum Chairman of the Board (Aufsichtsratsvorsitzenden) ernannt hat.

Herr Kim Ying Lee ist leitender Berater für kleine und mittlere Unternehmen in der Industrie- und Technologiebranche. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung auf Vorstandsebene in öffentlichen und privaten Unternehmen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Nordamerika und der Karibik in folgenden fünf Branchen: (1) Beratung (das heißt Gastgewerbe, Verkehr- und Transportwesen, technische Industriebranchen und Management-Buyouts), (2) Verpackungsmaterial aus Kunststoff, (3) Lebensmittelverarbeitung, (4) Finanzmaklergeschäft und Vermögensverwaltung und (5) Immobilienentwicklung und Bau von Immobilien.

Er hat Turnaround- und Wachstumsstrategien für mittelständische Unternehmen entwickelt und umgesetzt. Herr Lee war sowohl strategisch als auch operativ in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktion, Logistik, Finanzen, Recht, Steuern und Personal tätig. Er stellte auch neue Managementteams ein, handhabte Bankkreditlinien und verhandelte mit Gewerkschaften. Außerdem implementierte er mehrfach neue Finanz-, Logistik- und Management-Informationssysteme. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Amsterdam und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (MBA) der University of Chicago.

Herr Andrea Pagani, CEO und Präsident von Upco, kommentierte: "Wir freuen uns, dass Herr Lee unserem Team beigetreten ist, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, und dass wir mit Upco weiter wachsen."

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, die mit Applikationen wie SKYPE und WhatsApp vergleichbar ist. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, internationale Geldüberweisungen tätigen, internationale Währungen konvertieren sowie Überweisungen und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung wird es den Händlern ferner ermöglichen, Konteninformationen sicher an ihre Kunden weiterzugeben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren zählen die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen.

Obwohl das Unternehmen bemüht war, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich die Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von dem abweichen können, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf Aussagen verlassen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Die Leser sollten die Risikofaktoren prüfen, die in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf SEDAR dargelegt sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

