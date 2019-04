Bosch steigt in den Markt für mobile Brennstoffzellen ein. Der Zulieferer möchte der Technik bei Lkw und Pkw zum Durchbruch verhelfen.

Zur Weiterentwicklung und Produktion von Stacks, die in einer Brennstoffzelle Wasserstoff in elektrische Energie wandeln, geht Bosch eine Kooperation mit dem schwedischen Hersteller von Brennstoffzellen-Stacks, Powercell Sweden, ein. Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Partner den Stack auf Basis der Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (PEM) gemeinsam zur Serienreife weiterentwickeln und Bosch in Lizenz die Technik für den weltweiten Automotive-Markt in Serie fertigt. Der Stack ergänzt das Bosch-Portfolio an Brennstoffzellen-Komponenten und soll spätestens 2022 auf den Markt kommen.

Die besten Chancen für einen breiten Einsatz der Brennstoffzellen-Technik sieht Bosch im Nutzfahrzeug-Markt. Die Flottenvorgaben der Europäischen Union für Lkw sehen bis 2025 eine Minderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...