ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus haben die Aktienkurse in der Schweiz den ersten Handelstag der Woche beendet. Der SMI kletterte im Verlauf bei 9.753 Punkten erneut auf ein Allzeithoch. Insgesamt verlief das Geschäft im Vorfeld wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf allerdings in ruhigen Bahnen. So wird mit Spannung auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und die Arbeitsmarktdaten aus den USA für April am Freitag geschaut.

Für ein wenig Erleichterung sorgte, dass die Ratingagentur S&P die Bonität Italiens am Freitag unverändert belassen hat. Rom kam damit trotz des schwachen BIP-Wachstums und erhöhter Defizitpläne mit einem blauen Auge davon. Dagegen dürfte die Regierungsbildung in Spanien nach den Parlamentswahlen am Wochenende schwierig werden.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.740 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 43,24 (zuvor: 44,97) Millionen Aktien.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten sorgten für keinen Impuls. Die US-Verbraucher haben im Februar und März ihre Ausgaben gesteigert, ein Zeichen dafür, dass die Haushalte zuversichtlicher über die Konjunkturaussichten sind. Die Belebung der Ausgaben in den letzten zwei Monaten des ersten Quartals deutet darauf hin, dass die Amerikaner bis Februar vorsichtig blieben, aber im März bereit waren, alle anhaltenden Sorgen über die Schließung der Behörden und erneute Handelsspannungen hinter sich zu lassen, hieß es. Dies könnte für das Wachstum im zweiten Quartal ein gutes Zeichen sein.

Unternehmensmeldungen waren dünn gesät. Gesucht waren die Bankenwerte, wo es für die UBS um 1,5 Prozent nach oben ging und die Titel der Credit Suisse 1,2 Prozent gewannen.

Die Aktie von Logitech verbesserte sich um 1,2 Prozent. Das Unternehmen wird am Dienstag die Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Flughafen Zürich litten dagegen unter einem negativen Analysten-Kommentar und fielen um 4,3 Prozent auf 168,50 Franken zurück. Die UBS hat die Titel auf "Sell" von "Neutral" gesenkt und das Kursziel um 16 auf 160 Franken reduziert.

April 29, 2019 11:38 ET (15:38 GMT)

